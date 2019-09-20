رياضة | هاشتاج "#الأهلي_الغالي" يشعل تويتر صباح اليوم.. والجماهير تطالب اللاعبين بتحقيق السوبر 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "#الأهلي_الغالي" يشعل تويتر صباح اليوم.. والجماهير تطالب اللاعبين بتحقيق السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جماهير النادي الأهلي حملات موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، وذلك من أجل حث اللاعبين على بذل قصارى الجهد من أجل أن يحقق النادي الأهلي الفوز والإنتصار على حساب منافسه اللدود نادي الزمالك في لقاء السوبر المصري اليوم.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري، وذلك على أرضية ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وبحضور جماهيري من المتوقع أن يصل إلى نحو 10 الآف مشجع.

ودشن جمهور النادي الأهلي، عدة هاشتاجات على موقع تويتر صباح اليوم، ولكن كان هاشتاج #الاهلى_الغالى هو الأكثر تفاعلًا، بين جمهور القلعة الحمراء، وهو ما جعل الهاشتاج يحتل صدارة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الأجتماعي الشهير في هذه اللحظات.

وكتب جمهور النادي الأهلي عدة رسائل إلى اللاعبين وإلى الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بقيادة السويسري، رينية فايلر، مؤكدين فيها بأن تحقيق بطولة السوبر على حساب الزمالك بالتحديد هو أمر حتمي بالنسبة لجمهور القلعة الحمراء، وجاءت عبارات التشجيع من قبل جماهير النادي الأهلي على النحو التالي: "#كأس_السوبر_المصري، يارب يا عالى انصر الأهلي الغالى"، في حين كتب مشجع آخر في رسالة قصيرة إلى لاعبي الأهلي وجماهيره:"الليلة مش هزار السوبر يا ابطال، الفوز بالسوبر مش خيار، ده واجب عليكم يا أبطال".

وعلق مشجع آخر على إستعدادته لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك قائلًا: "من زمان كتفي في كتفك ومعاك في اي مكان بس تنادينا تلاقي الكون مليان، يا رب يا غالي انصر الاهلي الغالي".