رياضة | هتمشي إزاي...اعرف طريقك لدخول السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هتمشي إزاي...اعرف طريقك لدخول السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية؛ نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم؛ لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك؛ على لقب بطولة السوبر المصري.

وتعد مباراة الليلة؛ هي السادسة بين الطرفين في السوبر المصري؛ حيث إلتقى الفريقين في 5 مواجهات سابقة؛ نجح الأهلي في التتويج باللقب 4 مباريات؛ بينما فاز الزمالك باللقب مرة وحيدة من غريمة التقليدي.

ويبحث المارد الأحمر تحت قيادة فنية جديدة بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ للفوز باللقب للمرة الحادية عشر؛ بينما سيكون الزمالك بقيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو؛ في مباراة القمة بآمال التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وأعلن مسئولو الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني؛ عن الاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور 10 ألاف متفرج للقمة؛ بواقع 5 آلاف متفرج من كل فريق؛ على أن يحصل بطل السوبر على كأس جديدة.

وكشفت لجنة الحكام في وقت سابق؛ عن طاقم الحكام الذى سيقود مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وجاء طاقم التحكيم الذى سيدير القمة ألمانى ألماني سيقوم ويتكون الطاقم من :

فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، محمد حسن حكما رابعا.

ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.

وعقدت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء أشرف الجندي؛ خلال الساعات الماضية؛ عدة جلسات تأمينات مع الجهات المعنية لخروج المباراة بشكل أمن خاصة أن المباراة هي الأكثر شعبية بالوسط العربي والإفريقي؛ والتي جاءت الخطة التأمينية كالآتي:-

1- اتفقت الجهة الأمنية على عدة محاور رئيسية؛ على أن تشمل عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور وتأمين الطرق والبحث الجنائي.

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2- تكليف شرطة المرافق؛ بمنع الأشخاص من التواجد على الطريق العام ورفع كافة الإشغالات والتي قد تعطل حركة السير إلى ملعب المباراة.

3- إلزام إدارة البحث الجنائي؛ بمنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة على أن يتم فحصه عن طريق هويته الشخصية.

4- تكليف إدارة الحماية المدنية؛ الاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

5- كلفت مديرية الأمن؛ إدارة المرور بتنظيم دوريات متحركة بالطرق المؤدية للملعب؛ مع متابعة الحالة التأمينيية لمكان إقامة الفريقين؛ على أن يتم الإخطار الفوري بأية ملاحظات.

وكانت الجهات الأمنية حددت الطرق لجمهور الناديين للوصول إلى ملعب المباراة دون حدوث أي مشاكل؛ حتى الانتهاء منها والخروج بسلام.

ويجيب "الخليج 365 الرياضي" عن كيفية المرور للملعب من خلال التقرير الآتي:-

"جمهور الزمالك"

يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، حيث تم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور المارد الأبيض وتحدد بوابة 10 لدخول حاملى تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملى الدرجة الأولى.

"جمهور الأهلي"



يتخذ جمهور الأهلي؛ مدخل الهوارية من الصحراوي، وتم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي وبوابة 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي، فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم بـ150 صحفيًا و75 مصورًا .