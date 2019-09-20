رياضة | تعرف على مباريات "سمسطا" بدورى القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات "سمسطا" بدورى القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق سمسطا أحد أندية دوري القسم الثالث، ببني سويف، الإستعداد للموسم الجديد الذي سينطلق الشهر المقبل.

وكان مركز شباب سمسطا قد نجح فى الصعود لدورى القسم الثالث وذلك بعد نجاحه فى الفوز على مركز شباب العدوة بمباراة الذهاب بنتيجة 2 -1 ثم التعادل بالاياب .

وكان مسوؤلى سمسطا قد نجحوا فى ضم العديد من اللاعبين وهم ( محمد حماده واحمد عزوز وعمرو دياب وحسام حسن بدري عامر و عبدالرحمن حسني (بودي) وهشام مفتاح ونبيل محمود ومحمد أبو ألفتوح وعبد الرحمن محمد ومحمد اوشا ومحمد سمير وهشام مفتاح وبنوا واحمد عصام ) .

بجانب تجديد عقود العديد من اللاعبين بالقوام الأساسي للفريق وهم ( عمرو ابو النور والزيني وحسام حسن ورضا شحاته ومرزوق حسن وديناري عصمتواحمد جرار وبلال عبدالبر و محمد يوسف )

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من صالح مصطفى مديرا فنيا، وعلى حسن مدربا عاما وهاني جمال مدرب حراس المرمى، وعادل عبدالعظيم مدير الكرة وأحمد دهشان المشرف على الكرة .

وأجريت مؤخراً قرعة القسم الثالث للموسم الجديد 2019/2020، بمنطقة الفيوم لكرة القدم، وذلك للمجموعة الرابعة والتي تضم فرق منطقة الفيوم وبنى سويف

وأقيمت القرعة في وجود مندوبي الفرق المشاركة، وجاءت مباريات الدور الأول لفريق سمسطا الصاعد حديثا لدورى القسم الثالث كالتالى :

سنورس - سمسطا

سمسطا - الواسطى

طاميه - سمسطا

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سمسطا - الفيوم

الأسبوع الخامس : باااي

ابوكساه - سمسطا

سمسطا - رأس غارب

ببا - سمسطا

سمسطا - ابشواي

ناصر - سمسطا

سمسطا - اطسا

مطرطارس - سمسطا

سمسطا - عاملين رأس غارب