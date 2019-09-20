رياضة | دمنهور يتعاقد مع لاعب حوش عيسي لثلاث سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعاقد مع لاعب حوش عيسي لثلاث سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألعاب دمنهور على توقيع لاعب فريق حوش عيسى، ابراهيم حميدو صانع ألعاب فريق حوش عيسي .

ووقّع اللاعب الجديد علي عقود الإنضمام للفريق البحراوي لمدة ثلاث مواسم في حضور إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور وحكيم شحاتة نائب الرئيس وعصام عمار عضو مجلس إدارة دمنهور .

وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 15صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمود البركي لاعب وسط غزل المحلة، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، و السيد سويلم مدافع منتخب السويس، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمرو صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وأحمد جمال مدافع المصري البورسعيدي،وأحمد عبد القادر (العش) مدافع سموحة بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال ،وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي.

و يبحث أحمد ساري، وبالتنسيق مع مجلس إدارة نادي دمنهور تدعيم الفريق الأول بموارد مالية ، وذلك لظهور بالشكل الأمثل ليكون جاهزا لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد

وأكد أحمد ساري المدير فني لدمنهور على ضرورة حل مشكلة باقي المستحقات المالية للاعبين القدامي والجدد بالفريق حتي يكونوا في كامل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.

كما طلب ساري التكاتف والمساندة من الجميع داخل محافظة البحيرة للمنافسة على الصعود، للدوري الممتاز.

مباريات دمنهور في الدور الأول من الموسم الجديد

- البلدية - دمنهور

- دمنهور - بيلا

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- الأوليمبي - دمنهور

- دمنهور - المالية

- الحمام - دمنهور

- دمنهور - غزل المحلة

- دكرنس - دمنهور

- دمنهور - فاركو

- دمنهور - المنصورة

- الرجاء - دمنهور