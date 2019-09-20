رياضة | إيفونا يوجه رسالة لـ لاعبي ألأهلي قبل السوبر أمام الزمالك

قام ماليك إيفونا المهاجم الجابونى السابق للنادى الاهلى بدعم الفريق قبل مواجهة نادى الزمالك اليوم ببطولة السوبر المصري فى اللقاء الذى سيقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية لموسم 2017_2018.

وكتب ماليك إيفونا عبر تويتر :" حظاً جيداً يا شباب لكأس السوبر اليوم".

وكان ماليك إيفونا لاعباً للنادى الأهلى موسم 2015 _2016 قبل أن يغادر لنادى تيانجين تيدا الصينى في صفقة قياسية بلغت 8 ملايين دولار.

وشارك المهاجم الجابونى مع النادى الأهلى فى 31 مباراة سجل خلالهم 13 هدف وصنع 3 أهداف كان من بينهم هدف فى مرمى ناذى الزمالك، ولكن بعد رحيله عن النادى الأهلى لم ينجح خلال الأندية التى لعب بها، فشارك مع تيانجين الصيني في 10 مباريات فقط سجل 3 أهداف ثم كونيا سبور التركي ضارك معهم في 17 مباراة سجل هدف وصنع هدف.

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وكان إيفونا أحد مهاجمي نادى الوداد البيضاوي المغربي قبل الإنتقال للأهلى عام 2015 وشارك معهم فى 47 مباراة سجل 24 هدف وصنع 6 أهداف.

ويلعب إيفونا حاليا مع فريق سانتا كلارا الإسبانى ولم يشارك سوي في 6 مباريات فقط.

وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق، سيكونوا متواجدين فى مدرجات برج العرب لمساندة فرقهم.

ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.

