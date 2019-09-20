رياضة | نيمار: برشلونة "بذل قصارى جهده" لإعادة ضمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار: برشلونة "بذل قصارى جهده" لإعادة ضمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برشلونة "بذل قصارى جهده" لمحاولة التعاقد مع نيمار هذا الصيف ، لكن يعتقد أن ناديه باريس سان جيرمان "لم يرغب أبدًا في بيعه" ، وفقًا لما قاله المدير التنفيذي للجانب الكتالاني.

تم ربط مرمى البرازيل الدولي مرارًا وتكرارًا بالعودة إلى برشلونة خلال نافذة الانتقالات.

انضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في عام 2017 مقابل رسم قياسي عالمي قدره 222 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني).

وقال الرئيس التنفيذي أوسكار غراو "لقد بذلنا جهداً كبيراً للحصول على نيمار".

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"لقد فعلنا كل ما هو ممكن. قدمنا ​​عرضين ، أحدهما للاعبين والآخر بدونهما ، لكننا شعرنا أن باريس سان جيرمان لم يرغب في بيعه.

"لن نفقد السيطرة عندما يتعلق الأمر باللاعبين. نريد أفضل فريق في المكان لكننا نريد أيضًا أن نكون مستدامين".

غاب نيمار عن المباريات الخمس الأولى لفريق باريس سان جيرمان خلال محاولته ختم انتقاله إلى برشلونة قبل أن يعود إلى الفريق في مباراة نهاية الأسبوع الماضي على أرضه أمام ستراسبورج.

تعرض اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لصيحات الاستهجان من قِبل عشاقه طوال المباراة قبل أن يسجل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع.