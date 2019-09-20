رياضة | مركز شباب العدوه يقدم صفقاتة استعدادًا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب العدوه يقدم صفقاتة استعدادًا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة مركز شباب العدوة أحد أنديه القسم الرابع برئاسة محمود تاج الدين، في التعاقد مع 8 لاعبين استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وقال، أحمد القزمولي المشرف العام على الكرة، لـ "الخليج 365 الرياضي" بأنه قد تم التعاقد مع أيمن كمال الذي كان يلعب لمركز شباب القيس أحد أنديه القسم الثالث لمده موسم، كما تم التعاقد مع اللاعب مصطفي عتعت، واللاعب أحمد جمعة لاعبا مركز شباب مغاغه لمده موسم ايضا، بجانب ضم ناشئ المنيا حماد رجب من مواليد 1996 لمده عامين، وكذلك تم التعاقد مع محمد جمال لاعب نادي مغاغه لمده عامين/ ونجح ايضا شباب العدوة في الحصول علي خدمات اللاعب حسام علاء لاعب مغاغه، واخيرا التعاقد مع اللاعب أحمد عادل لاعب نادي ملوي لمده موسم.

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ويتولي القيادة الفنيه لفريق مركز شباب العدوه لهذا الموسم اشرف يوسف مديرا فنيا والذي سبق له وأن كان ضمن لجنه الكرة بنادي المنيا الموسم الماضي، ونيرون صبحي مدرب عام،ووحيد حسان مدرب حراس مرمى، وأحمد عبدالمالك مديراً للكره،ومصطفي الريدي أخصائي إصابات الملاعب،وسعيد محمود إداري، والمشرف العام على الكرة أحمد القزمولي.

ويسعي فريق مركز شباب العدوه، من تحقيق هدفه الأسمي وهو الصعود للدوري القسم الثالث، خاصه وأنه قد خاض لقاءاً في مباراه الترقي مع فريق مركز شباب سمسطا،حيث خسر ذهاباً بهدفين لهدف ملعب الضيف، لكنه لم يتمكن في ملعبه من إحراز أي هدف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويظل العدوه في دوري القسم الرابع لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يخوض فريق العدوه لقاءات تجريبيه في الأيام القادمه، استعدادا للقسم الرابع.