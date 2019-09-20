رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 20 / 9 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 20 / 9 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 20 / 9 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر المصري

الأهلي x الزمالك، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات ON Sport، وNile Sport.

مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"

أولمبيك آسفي المغربي x الرفاع البحريني، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة السادسة"

ساوثهامبتون x بورنموث، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الخامسة"

أوساسونا x ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الرابعة"



كالياري x جنوى، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الخامسة"

شالكه x ماينز، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة السادسة"

ستراسبورج x نانت، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة السادسة"

باكوس فيريرا x ديسبورتيفو أفيس "كهربا"، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين "الجولة الرابعة"

العدالة x أبها، تقام المباراة في تمام 5:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:20 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:20 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD +1.

الفيحاء x الوحدة، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2.

النصر x الحزم، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:20 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الأولى"

الفجيرة x الوحدة، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

العين x اتحاد كلباء، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 1.

النصر x الوصل، تقام المباراة في تمام السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر "الجولة الرابعة"

السد x أم صلال، تقام المباراة في تمام الرابعة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس.

السيلية x قطر، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس.