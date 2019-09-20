رياضة | "سوبر من نار".. مباراة الأهلي والزمالك تسيطر على عناوين الصحف العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سوبر من نار".. مباراة الأهلي والزمالك تسيطر على عناوين الصحف العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، على عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الجمعة، وذلك بعدما أفردت الصحف الخليجية على وجه التحديد مساحات واسعة للحديث عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم.

البداية ستكون مع الصحف السعودية، حيث قالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك مساء اليوم ستكون مباراة "قمة من نار" على حد وصفها، مؤكدة بأن الملايين ليس في مصر فقط، بل في كل أنحاء الوطن يتنظرون مباراة الأهلي والزمالك.

وأشارت الصحف السعودية، إلى طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، وقالت بأن المباراة سيديرها الحكم الألماني، فيلكس بريش، وهو واحد من أفضل حكام القارة العجوز.

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ونشرت صحيفة الجزيرة، مقال طويل حول مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وأكدت بأن الأهلي هو أكثر الأندية التي حصلت على لقب بطولة السوبر المصري "10 مرات"، في حين يملك الزمالك في رصيده "4 بطولات"، وكان أخرها على حساب النادي الأهلي تحديدً في موسم 2015-2016

وتحدث الصحيفة عن كون المباراة الأخيرة التي جمعت بين الأهلي، والزمالك قد أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله علي معلول في المباراة قبل الأخيرة في بطولة الدوري في الموسم الماضي.

أمام الصحف الإماراتية، وبالتحديد صحيفة الخليج، فقد عنونت عن مباراة الأهلى والزمالك قائلة: "اليوم موقعة السوبر المثيرة بين قطبي الكرة المصرية"، مؤكدة بأن الأهلي سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوز على حساب كانو سبورت في دور ال32 في دوري أبطال أفريقيا، وعلى العكس تمامًا بالنسبة للزمالك الذي خسر مباراته أمام جينيراسون السنغالي في الدور ذاته.