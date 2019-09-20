رياضة | الإسماعيلية تنجح في استضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام تحت ١٧ عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلية تنجح في استضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام تحت ١٧ عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإسماعيلية اليوم في استضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام تحت ١٧سنة بمشاركة أكثر من ٢٠٠ لاعبا يمثلون الأندية ومراكز الشباب المنضمين للاتحاد المصري لكمال الأجسام.

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ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحادين العربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن بطولة الجمهورية لكمال الاجسام للناشئين الهدف منها انتقاء العناصر المتميزة والحاصلين علي المراكز الأولي للانضمام لصفوف المنتخب الوطني والذي يستعد لخوض العديد من البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "أنا حريص على حضورها شخصيا كي أرى أبنائي من الابطال الناشئين الذي ينتظرهم مستقبل باهر حيث أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تحظى بإخراج أبطال في هذا السن الصغير وهو ما يضع مصر في مصاف دول العالم في هذه الرياضة".

وأوضح المهندس سامي بشير المدير التنفيذي أنه تم وضع الشروط للاشتراك في البطولة وأرسلناها إلي أفرع الاتحاد علي مستوي الجمهورية وللعلم هذه البطولة تمنح ميزة هامة للاوائل بالبطولة درجات التفوق "الحافز الرياضي " وإعفاء شرط المجموع للالتحاق بكلية التربية الرياضية وخلال ساعات سيتم نشر نتائج البطولة.