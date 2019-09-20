رياضة | اتحاد الجولف جاهز لاستضافة البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الجولف جاهز لاستضافة البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Hنهى إتحاد الجولف برئاسة المهندس أيمن حسين استعدادته لاستضافة وتنظيم البطولة العربية الحادية عشر للسيدات، والعشرون للناشئين والتى ستقام بملاعب نادى جولف دريم لاند خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجارى بمشاركة 10 دول عربية .

وأتم اتحاد الجولف كافة التجهيزات اللازمة إداريا وفنيا لبدء استقبال المنتخبات المشاركة فى البطولة التى ستبدأ التوافد على مصر اعتبارا من بعد غد السبت .

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وقامت اللجنة المنظمة للبطولة والتى تضم كل من نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى تيمور أبو الخير ومحمد عطاالله ومدير نادى جولف دريم لاند الدكتور حفنى حجازى والمدير المالى لاتحاد الجولف سهام عمر و نائب مدير جولف دريم لاند محمد رمضان بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم صورة مشرفة لمصر عامة والرياضة خاصة والتى تستهدف أيضا دعم وتنشيط السياحة فى مصر.

من جانب آخر، يواصل لاعبو المنتخب المصرى التدريبات استعدادا للبطولة بكل جدية حيث تشارك مصر بفريق كامل فى كل مرحلة عمرية .

ويضم منتخب السيدات دينا أبو العلا وأمينة الحلواني وحنان إدريس وتحت 18 عاما يوسف عمرو وآدم الشامى وحسن عز الدين وابراهيم الجزايرلى وتحت 15 عاما إسماعيل أبو العطا وبلال كريمة وعمر المهدى ومحمد أبو العلا وتحت 13 عاما ولأول مرة رانى الطويل وتيمور ربيع وعلى سلامة ومحمد الديب .