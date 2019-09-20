رياضة | النصر ضد الحزم.. العالمي يريد خطف صدارة الدوري السعودي قبل كلاسيكو المملكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر ضد الحزم.. العالمي يريد خطف صدارة الدوري السعودي قبل كلاسيكو المملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي النصر السعودي في أن يحقق الإنتصار اليوم في مباراته أمام الحزم في الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من أجل أن يصالح جماهيره الغاضبة بشدة، بعد الخروج على يد نادي السد القطري من دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية.

ويلتقى نادي النصر مع الحزم السعودي في ملعب الملك فهد الدوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة و20 دقيقة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع بأن يغبب نجم نادي النصر السعودي، البرازيلي جوليانو دا سيلفا، عن صفوف النادي في مباراة الحزم اليوم، وذلك بعدما تعرض اللاعب لكدمة قوية في مباراة السد الأخيرة في دوري الأبطال، ولكن حتى الآن لم يتخذ المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا قراره النهائي بخصوص مشاركة جوليانو.

يذكر أن نادي النصر السعودي يملك في رصيده الآن 7 نقاط، ويأتي خلف غريمه التقليدي، نادي الهلال السعودي، والذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف، وهذا في الوقت الذي يحتل فيه نادي الحزم المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة، ولا يمكنه بأن يقبل الخسارة من جديد في الجولة الرابعة من الموسم، حيث إنه وقتها قد يتراجع إلى المركز الأخير في جدول الترتيب.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، قد صرح لوسائل الإعلام وأكد بأنه من الضروري أن يحقق النصر اليوم إنتصارًا على الحزم حتى لا يدخل الفريق في فترة إنعدام ثقة.