رياضة | نجم برشلونة سيحصل على الجنسية الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة سيحصل على الجنسية الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقد كان نجم برشلونة أنستو فاتي أحد أكبر ما كشف عنه هذا الموسم 2019/2001 حتى الآن ، وفي سن 16 عامًا فقط.

فعل ما يكفي من أجل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لضمان حصوله على الجنسية الإسبانية ، وهو ما سيفعله يوم الجمعة.

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وُلد مهاجم برشلونة فاتي في غينيا بيساو لكنه انتقل إلى إشبيلية وهو في السادسة من عمره ، وأصبحت إسبانيا الآن في حاجة ماسة إليه للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في البرازيل ، والتي ستنطلق في 26 أكتوبر.

ستمنعه البطولة من اللعب في أول مباراة كلاسيكية في الموسم الحالي حيث سيتوجه ريال مدريد إلى كامب نو في 27 أكتوبر.

أحرز فاتي أول أهدافه مع برشلونة امام فالنسيا وكان أصغر لاعب يسجل في تاريخ النادي الكتالوني وأصبح أيضا أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا مع البلوجرانا.