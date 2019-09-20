شكرا لقرائتكم خبر عن صدام جديد لـ«ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان» والان مع التفاصيل

يلوح في الأفق صدام جديد لـ«ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان»، من أجل التوقيع مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس .

سباق جديد لـ«ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان» للظفر بخدمات أليجري

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وكشف موقع "le10sport" الفرنسي، أنه قد يصطدم ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، من جديد، بعدما أبدت إدارة النادي الباريسي في الحصول على خدمات الإيطالي ماسيمليانو أليجري، خلفًا للألماني توماس توخيل، حيث يرى ليناردو أوراجو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، أن أليجري سيكون أفضل بديل للألماني توخيل، حال تعثر الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد الموقع الفرنسي، أنه تأتي رغبة ليوناردو في التعاقد مع أليجري، تزامنًا مع خطط فلورنتينو بيريز، الذي داعبه الشك في قدرات زين الدين زيدان، بعد الهزيمة القاسية لـ«ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان» بثلاثية دون رد، ليبدأ مسؤولو النادي الأبيض في تحديد بديل زيدان، حال استمرار الفريق في النفق المظلم، ليطفو اسم أليجري بجانب جوزيه مورينيو داخل أروقة النادي الملكي.

وأشار "le10sport"، أنه بالرغم من تفوق توماس توخيل الكاسح على زين الدين زيدان، خلال مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، والتي حسمها كتيبة الألماني بثلاثية دون رد، إلا أن أوارجو لن ينتظر كثيرًا في الأبقاء على الألماني، حال تعثر الفريق في المباريات الإقصائية للبطولة ذات الأذنين.