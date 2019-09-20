شكرا لقرائتكم خبر عن نجم يوفنتوس ينفي شائعات رحيله عن الفريق والان مع التفاصيل

نفي الفرنسي بليز ماتويدي نجم يوفنتوس، ما أثير خلال الفترة الماضية، حول رغبته في الرحيل عن البيانكونيري خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مؤخرًا.

نجم يوفنتوس يؤكد رغبته في البقاء مع السيدة العجوز

وقال ماتويدي خلال تصريحاته لصحيفة توتوميركاتو الإيطالية : "كنت مقتنعا بأنني سأغادر في الصيف ، لكنني لم أفكر أبدا في هذا الأمر، أنا أعمل كل يوم مع الفريق وأنا أفكر فقط في ما يحدث على أرض الملعب، يوفنتوس فريق رائع ويعطيني الكثير من الثقة".

وعن مباراة فريقه يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، بعدما تقدم البيانكونيري بهدفين دون رد، أشار نجم يوفنتوس:"لقد لعبنا مباراة جيدة ضد أتلتيكو ، وخلقنا الكثير من الفرص، لدينا مشكلة صغيرة فقط ونعمل بجد لمنع حدوثها مرة أخرى".

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ثم سُئل نجم سوقنتوس البالغ من العمر 32 عامًا عن العنصرية في إيطاليا ، حيث عانى منها بشكل مباشر، ليرد قائلًا: يجب أن نحظر الهتافات العنصرية، يجب ألا نسمح لأولئك الذين يفعلون ذلك، التكنولوجيا موجودة لتحديد الأشخاص المسؤولين.

وأنهى: "من غير المجدي معاقبة أولئك الذين ليسوا على خطأ وبالتالي أولئك الذين يأتون فقط لدعم فريقهم".

ماتويدي يشارك في تعادل يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

وكان ماتويدي قد نجح في تسجل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، في المباراة التي أقيمت على ملعب وانداميتروبوليتانو، والتي حسمها التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .