الامارات | إيقاف محمد النني في الدوري التركي

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف محمد النني في الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد التركي أمس الخميس، معاقبة لاعب بشكتاش التركي، لاعب منتخب مصر محمد النني، بعدما حصل على البطاقة الحمراء في مواجهة فريقه أمام غازي عنتاب في بطولة الدوري، إذ دخل اللاعب المصري بعنف على أولرينواجو كايودي، لاعب غازي عنتاب، ليتلقى البطاقة الحمراء مباشرة، وقرر الإتحاد التركي معاقبة اللاعب المصري بالإيقاف ثلاث مباريات.
وكشفت الصحف التركية صباح اليوم الجمعة، أن بشكتاش يعتزم تقديم طعن من أجل قرار إيقاف لاعبه محمد النني، ثلاث مباريات بسبب سوء السلوك واستندت في ذلك على المادة 12 من لوائح الاتحاد التركي للعبة.
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