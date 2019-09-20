شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرفع الزمالك، بطل كأس مصر، شعار لا بديل عن الفوز، عندما يلاقي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في بطولة السوبر، ويمني الصربى ميتشو، المدير الفني، نفسه باللقب الثانى له مع الأبيض بعدما توج معه بكأس مصر.

وينتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد عواد، وحمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، محمد عبدالشافى، طارق حامد، فرجانى ساسى، شيكابالا، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، مصطفى محمد «عمر السعيد»، على أن يحتفظ ميتشو ببعض الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء على رأسهم عبدالله جمعة وأوباما وخالد بوطيب.