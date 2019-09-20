شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في قمة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة السوبر المقررة مساء اليوم الجمعة. وينتظر أن يخوض الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي ووليد سليمان وصلاح محسن. ويدخل الأهلي المباراة بصفته حامل اللقب وبطل الدوري في نسخته قبل الأخيرة موسم 2017- 2018، ويسعى لتعزيز رقمه القياسى كأكثر الفرق المتوجة بلقب «السوبر» من خلال الحصول على اللقب الحادى عشر.

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