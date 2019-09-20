شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نبحث عن البطولة الرابعة بحصد لقب السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة الليلة أمام الأهلي في السوبر، والتي يدخلها اللاعبون بحثاً عن اللقب الرابع بعد التتويج بلقب بطولات هذا الموسم هي السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر.

وقال أمير مرتضى إن الفريق يضم كتيبة من المقاتلين واللاعبين القادرين على حصد البطولات خصوصا بعد التدعيم بصفقات سوبر للموسم الجديد.

وشدد أمير على أن اللاعبين تعاهدوا على بذل ما بوسعهم من أجل الفوز والتتويج باللقب لإسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى بقيادة ميتشو أهل اللاعبين نفسياً وبديناً وفنياً بالقدر الذي يتماشى مع حجم وأهمية المباراة، مؤكدًا أن كلا الفريقين كتاب مفتوح للآخر وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بقطبى الكرة المصرية.