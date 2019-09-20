شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: جاهزون للفوز بالسوبر.. وواثقون في إمكانيات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن مباراة اليوم مع الزمالك ستكون صعبة، باعتبارها «بطولة» تضاف لسجل الفائز، كما أنها في بداية الموسم تمنح الجهاز الفنى واللاعبين دفعه معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الأهلى يدرك أهميتها وتعامل معها بتركيز شديد.

وأضاف عبدالحفيظ أن الجهاز الفنى يدرك أهمية المباراة وتعامل معها بتركيز شديد سواء من خلال إعداد اللاعبين أو دراسة الزمالك لوضع الخطة المناسبة وطلبنا من اللاعبين اللعب بجماعية وعدم الاحتفاظ بالكرة لضمان ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الدعم الجماهيرى سيكون حافزا قويا أمام اللاعبين لتقديم مباراة قوية ونأمل في حسم اللقب لصالحنا لإسعاد الجماهير الوفية التي تضرب المثل دائما في الوقوف بجوار الفريق وتصنع الفارق في كل الألقاب التي يحصدها الفريق.