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تعرف على قمصان الأهلي والزمالك فى مباراة السوبر المصري...

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جدة - عمرو شويل انتهي الإجتماع الفني لمباراة السوبر المصري، التى تجمع قطبي الكرة المصرية، فى السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، عن إرتداء الأهلي للقميص الأحمر و الشورت الأبيض بينما يرتدي الزمالك القميص الأبيض و الشورت الأزرق.

 

ويلتقي الأهلي والزمالك فى السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى السوبر المصري لموسم 2017 – 2018 بصفة الأهلي بطل الدوري و الزمالك بطل الكأس .

 

ويشهد السوبر المصري تواجد 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.

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واستقر مسئولو اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة الانضباط، على تغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حال خروجه عن النص خلال أو أثناء أو بعد مباراة السوبر ، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر، وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

 

 

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