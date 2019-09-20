شكرا لقرائتكم قفشة يتصدر مهمة صناعة الأهداف في الأهلى في معركة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حظى محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلى بثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتولى مهمة صناعة اللعب والأهداف فى مباراة الزمالك ، المقرر إقامتها فى السابعة مساءاً بملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتي على كأس السوبر المحلي. ونال قفشة نصيب الأسد من اجتماعات فايلر الفردية مع لاعبي فريقه لمنحه التعليمات الخاصة بطريقة اللعب والتنويع الهجومي فى مباراة الزمالك المرتقبة، وتفوق قفشة على صالح جمعة الذي دخل فى منافسة مع قفشة، قبل أن يرجح الجهاز الفني كفة الأخير، وظهر تركيز فايلر مع قفشة ومن أمامه صلاح محسن المرشح لقيادة هجوم الأهلى بشكل أساسي فى ظل غياب المغربي وليد أزارو عن المواجهة بداعي الإصابة. وتضم قائمة الأهلى 24 لاعباً هم : حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي. Advertisements الدفاع :محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد. الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي وأليوديانج . الهجوم : ومروان محسن و صلاح محسن. تقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

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