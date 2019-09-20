شكرا لقرائتكم ميتشو يتراجع عن استبعاد "بن شرقى" أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر ميتشو التراجع عن استبعاد أشرف بن شرقي والدفع به أساسياً أمام الفريق الأحمر، بعد أن غاب عن المباراة الماضية أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى اللقاء الذى جمعهما السبت الماضى، على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، وانتهى بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف.
وغاب "بن شرقى" عن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت، بسبب تعرضه للاصابة لآلام فى المعدة قبل انطلاق المباراة، ليشارك محمد عنتر بدلاً منه، إلا أن الخواجة الصربى قرر إعادة اللاعب للتشكيل الأساسى بعد شفائه من الوعكة الصحية التى تعرض لها، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفارس الأبيض.
وضمت قائمة الزمالك كلاً من:
محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمي .
محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع .
طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبد الرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط .
خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.
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