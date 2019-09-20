شكرا لقرائتكم الجهاز الفني للذئاب يفاضل بين رباعي هجوم الفريق لتولي القيادة أمام الطلائع غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستهل فريق المقاولون مبارياته فى الدوري الممتاز بمباراة طلائع الجيش فى الثالثة عصرغداً السبت الموافق 21 سبتمبر بملعب جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاح الدورى الممتاز لموسم 2019 - 2020.
ونجح مسئولو المقاولون العرب فى تعويض رحيل أحمد على هداف الفريق السابق الذى انضم إلى بيراميدز بعد فسخ تعاقده مع ذئاب الجبل، بضم أكثر من مهاجم خلال فترة الميركاتو الصيفي وهم شكري نجيب و الغاني كوفري إيبونج.
من جهته أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن إدارة ذئاب الجبل كانت حريصة على توفير أكثر من بديل أمام النحاس لتحقيق الهدف المنشود بدخول المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية.
يدير مباراة طلائع الجيش والمقاولون تحكيمياً كلاً من محمد يوسف وأحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل
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