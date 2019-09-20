آخر كلام.. موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في كأس السوبر المصري والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر المباراة النارية بين كلًا من الأهلي والزمالك فى بطولة كأس السوبر المصري قبل إنطلاق الدوري الممتاز، حيث ينتظر جمهور الفريقين تلك المباراة على أحر من الجمر، لذا يزداد البحث عن مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والتشكيل المتوقع خلال تلك الساعات التي تفصلنا عن المباراة.

يسعي النادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني الجديد للحصول علي ثقة الجماهير وبداية مشواره مع المارد الأحمر بالتتويج بلقب كبير أمام الغريم التقليدي الزمالك، كما يحاول الزمالك بقيادة ميتشو للعودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها في ذهاب دوري أبطال أفريقيا أمام جينراسيون فوت السنغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

يبحث الجمهور عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري استعدادًا للمباراة التي تجمع بين أكبر فريقين وقطبين في كرة القدم المصرية، وذلك عن طريق ضبط القناة التي تقوم بنقل المباراة ليكون هناك توقيت لإتمام هذه العملية بكل سهولة.

مباراة الأهلي والزمالك اليوم

يلتقي المارد الأحمر مع القلعة البيضاء في مباراة قوية ينتظرها الجمهور من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر، علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناة النيل الرياضية بتعليق مدحت شلبي، وقناة أون سبورت ON Sport بتعليق أيمن الكاشف.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك:

من المتوقع أن يخوض المدير الفني الجديد للقلعةة الحمراء رينيه فايلر مباراة اليوم بخطة محكمة من أجل الفوز باللقب، حيث أنه يفقد في مباراة اليوم مدافعه أيمن أشرف في اللقاء بسبب حصول اللاعب علي بطاقة حمراء خلال مباراة بيراميدز في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والتشكيل المتوقع كالآتي

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي. خط الوسط حمدي فتحي – عمرو السولية – وليد سليمان– محمد مجدي “أفشة” – رمضان صبحي. خط الهجوم صلاح محسن

أما تشكيل نادي الزمالك المتوقع من قبل المدير الفني الجديد ميتشو، والذي يسعى من خلاله بالصفقات الجديدة كسر عقدة الأهلي في السوبر المصري،