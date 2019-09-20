شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني يشيد بـ«جماهير نابولي» بعد الفوز على ليفربول والان مع التفاصيل

أشاد الإيطالي روبيرتو مانشيني بـ«جماهير نابولي» عقب الفوز على حامل اللقب ليفربول، بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشيني يتغزل في جماهير نابولي بعد الفوز على ليفربول

وأوضح موقع فوتبول إيطاليا، أن مانشيني يري جيوفاني دي لورينزو سيكون قائدًا جيدًا للفريق الجنوبي، وأن إينسيني يجب أن يواصل رحلته مع الفريق، مشيرًا إلى أن الثنائي كان لهما دورًا كبيرًا في الفوز على حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن تألق نابولي يبشر بالخير للمنتخب الإيطالي.

وقال مانشيني : "لقد صدمني روح نابولي الهجومية ، وهذا ما أريده أيضًا من إيطاليا، في البداية ، عندما رأيت اللاعبين يصطفون ، اعتقدت أن كارلو قد يواجه مشاكل مع جميع المهاجمين على أرض الملعب، إلا أنه لم تسير الأمور على هذا النحو وفاز نابولي بجدارة، لقد كان صراع شجاع ، فاز فيه كارلو".

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مانشيني يبرز تألق نجوم نابولي ضد ليفربول

وأضاف: "لقد كان إنسيني دائمًا في حالة جيدة مع إيطاليا ، لكنه كان حاسمًا أيضًا بالنسبة لنابولي، إنه لاعب مهاجم ويجب أن يقلل محاولاته للدفاع، حتى لايضيع طاقته في مناطق لن يستفاد بها الفريق" .

وأوضح المدير الفني للمنتخب الإيطالي: "أنا أعرف دي لورينزو، لا أحتاج أن أشاهده وهو يلعب لكي أدرك قيمته، لديه الجودة ويحتاج إلى اكتساب الخبرة على مستويات معينة ، لكنني أعتقد أنه سيكون دوليًا في المستقبل.

وأشار: "إذا كانت ميريت معنا ، فهذا لأنه يتمتع بالجودة والنضج ، ومباريات دوري أبطال أوروبا هذه تساعده على النمو بسرعة.

وأنهى مانشيني: "بعد اعتزال بوفون، شعرنا أنه سيكون هناك فراغ في مركز الحراسة، إلا أنه لدينا خيارات كافية ويعطينا الجميع الضمانات التي نبحث عنها " .