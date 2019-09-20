شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم برشلونة تتجه إلى ميلان للمشاركة في حفل الفيفا والان مع التفاصيل

يستعد الثلاثي ليونيل ميسي و فرانك دي يونج و مارك أندريه تيرشتيجن، نجوم برشلونة، للتوجه إلى مدينة ميلان الإيطالية، من أجل المشاركة في حفل الفيفا لاختيار جوائز الأفضل .

نجوم برشلونة تستعد للمشاركة في حفل الفيفا

وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أن نجوم برشلونة سوف يتوجهون إلى مدينة ميلان الإيطالية، يوم الأثنين المقبل، حيث سيتم اختيار جوائز الأفضل، على الرغم من أن برشلونة سيلعب في اليوم التالي على أرضه ضد فياريال، في الجولة الخامسة من الليجا.

Advertisements

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد المرشحين الثلاثة للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم، بجانب كلًا من فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وصاحب لقب أفضل لاعب في أوروبا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس.

فيما سيكون النجم الهولندي الشاب فرانك دي يونج، أحد اللاعبين المشرحين لدخول تشكيل الفيفا، لأفضل 11 لاعب في العالم، كما يطمح الحارس الألماني تيرشتيجن إلى الفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، والتفوق على الثنائي البرازيلي أليسون بيكر عملاق ليفربول، وإيدرسون مواريس حارس مانشستر سيتي.

رابطة الليجا ترفض إراحة نجوم برشلونة

وكانت رابطة الليجا قد رفضت الطلب المقدم من إدارة النادي الكتالوني، من أجل تأجيل موعد مباراة الفريق ضد فياريال ، لمدة 24 ساعة فقط، لانشغال نجوم برشلونة بالسفر إلي إيطاليا حيث حفل الفيفا.