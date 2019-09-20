بيريز يستهدف ضم نجم ريال مدريد السابق إلى الجهاز الفني للفريق

يستهدف الرئيس الإسباني فلورنتينو بيريز، ضم الإسباني تشابي ألونسو نجم ريال مدريد السابق، إلى الجهاز الفني الحالي للفريق، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

أسباب رغبة بيريز في ضم نجم ريال مدريد السابق إلى جهاز زيدان

وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز يرى أن تشابي ألونسو نجم ريال مدريد السابق يمتلك العديد من الصفات والمقومات التي تأهله من التواجد في الجهاز الفني للفريق، خصوصًا بعدما افتقد زين الدين زيدان لقدرته على إشعال روح المنافسة بين اللاعبين وتحديدًا الحرس القديم للفريق، حتى أنه أصبح هناك العديد من اللاعبين كالأبقار المقدسة التي لا يمكن المساس بهم داخل الفريق .

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وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن الخسارة المهينة التي تعرض لها ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، فتحت أبوابًا من الشك داخل مكاتب النادي الأبيض نحو قدرة زين الدين على أن يكون رجل المرحلة، والخروج من الفريق من النفق المظلم، ليكون أولى الأفكار التي يراها فلورنتينو بيريز هي انضمام أيقونة للفريق ضمن الجهاز الفني، يساعد زيدان على التخلى عن الحرس القديم طالما لم يستطع أي منهم العودة إلى مستواه، ويعد تشابي ألونسو نجم ريال مدريد السابق، وأحد أعضاء الجهاز الفني الحالي لفريق ريال سوسيداد، هو الأقرب لتلك المهمة.

بيريز يحدد بديل زيدان في ريال مدريد

وأنهت، يضع فلورنتينيو بيريز كلَا من ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، وجوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، والأسبق لريال مدريد كخيارات بديلة للفرنسي زيدان، حال فشله في تحسين الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة.