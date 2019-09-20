شكرا لقرائتكم خبر عن الجمال الصارخ والقوام الممشوق يحٌول نجمات الرياضة لعارضات أزياء والان مع التفاصيل

بالرغم من تميزهن في مجال الرياضة تحول الكثيرات منهن إلى عالم الأزياء والموضة، معتمدات على الجمال والقوام الممشوق.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز نجمات الرياضة تحولن إلى عالم الأزياء والموضة.

_ آنا كورنيكوفا

نجمة التنس الروسية آنا كورنيكوفا، أحد أشهر لاعبات التنس في العقد الأخير، وحققت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عام 2000، قبل أن اعتزل بسبب الإصابة.

تحولت كورنيكوفا إلى عالم الأزياء والموضة بعد اعتزالها رياضة التنس، وتوجتها إحدى المجلات كـ"أجمل امرأة في العالم" سنة 2002.

_ ماريا شارابوفا

الروسية ماريا شارابوفا أحد أبرز لاعبات التنس في الفترات الأخيرة، وكانت تُعرف بأنها أجمل لاعبة في عالم رياضة التنس، واحتلت التصنيف الأول على العالم.

حرصت شارابوفا على الظهور في مناسبات عديدة للترويج إلى أزياء بعض الشركات العملاقة.

_ آنا إيفانوفيتش

الصربية آنا إيفانوفيتش تم اختيارها أجمل لاعبة تنس في عدة بطولات تنس "جراند سلام"، وحصلت عبر لجان رسمية على لقب أجمل لاعبة في بطولات أستراليا المفتوحة والولايات المتحدة وغيرها.

وجلبت لها تلك المسميات كثيرًا من شركات الدعاية والإعلان، وخاصة الأزياء والموضة.

_ بيج سبيرانك

لاعبة الجولف الأمريكية بيج سبيرانك التي تبلغ من العمر 22 عاماً، تحولت إلى الأزياء والموضة، وتم اختيارها كأجمل رياضية في العالم.

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_ أنستازيا أشلي

أنستازيا أشلي محترفة ركوب أمواج أمريكية، الحاصلة على العديد من الجوائز والألقاب، والتي تحولت إلى عالم الأزياء والموضة.

_ أليكس مورجان

كانت أليكس مورجان أصغر لاعبة بصفوف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم للسيدات، خلال كأس العالم 2011، حيث كان عمرها 22 سنة.

وحصلت مورجان على ميدالية ذهبية في الأولمبياد، قبل أن تتحول إلى عالم الأزياء والموضة.

_ ميشيل جينيك

ميشيل جينيك هي عداءة استرالية في المسافات القصيرة، وحصلت على الميدالية الفضية في سباق 100 متر حواجز، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للناشئين سنة 2010.

وتحولت جينيك بعد عام 2012 إلى عالم الأزياء والموضة.

_ لورين إيجل

الملاكمة الأسترالية لورين إيجل والمتزلجة على الماء، وملكة جمال العالم للمراهقات عام 2004.

استغلت إيجل جمالها وجاذبيتها في عالم الأزياء والموضة.

_ دانيكا باتريك

استطاعت دانيكا باتريك الدخول في عالم سباق السيارات الأمريكي، وتثبت نفسها سريعًا وسط الرجال.

وتحولت بسبب جمالها إلى عالم الأزياء والموضة.