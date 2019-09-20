اخبار الرياضه

خطوة جديدة من الاتحاد الأرجنتيني تجاه عقوبة ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من الاتحاد الأرجنتيني تجاه عقوبة والان مع التفاصيل

كشف صحيفو "ESPN" أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قرر التقدم بإستئناف إلى اتحاد أمريكا الجنوبية بسبب العقوبة الموقعة على ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي الإسباني.

العقوبة التي وقعت على ميسي

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر منذ فترة إيقاف ميسي لمدة 3 شهور، بسبب تعرضه للطرد في مباراة تحديد المركز الثالث بكوبا أمريكا، بين الأرجنتين وتشيلي بالإضافة إلى انتقاده للاتحاد نفسه خلال البطولة.

Advertisements

عودة ميسي للمشاركة مع منتخب الأرجنتين

وفي حالة تم قبول إستئناف الاتحاد الأرجنتيني فإن ميسي سيتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في وديتي الأرجنتين بشهر أكتوبر المقبل أمام ألمانيا والإكوادور.

يذكر أن منتخب الأرجنتين كان قد فاز على منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع.

وبهذه النتيجة يحسم منتخب الأرجنتين المركز الثالث من بطولة كوبا أمريكا بينما يحصل منتخب تشيلي على المركز الرابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوة جديدة من الاتحاد الأرجنتيني تجاه عقوبة ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا