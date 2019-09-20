شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من الاتحاد الأرجنتيني تجاه عقوبة ميسي والان مع التفاصيل
كشف صحيفو "ESPN" أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قرر التقدم بإستئناف إلى اتحاد أمريكا الجنوبية بسبب العقوبة الموقعة على ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني.
العقوبة التي وقعت على ميسي
وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر منذ فترة إيقاف ميسي لمدة 3 شهور، بسبب تعرضه للطرد في مباراة تحديد المركز الثالث بكوبا أمريكا، بين الأرجنتين وتشيلي بالإضافة إلى انتقاده للاتحاد نفسه خلال البطولة.
عودة ميسي للمشاركة مع منتخب الأرجنتين
وفي حالة تم قبول إستئناف الاتحاد الأرجنتيني فإن ميسي سيتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في وديتي الأرجنتين بشهر أكتوبر المقبل أمام ألمانيا والإكوادور.
يذكر أن منتخب الأرجنتين كان قد فاز على منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع.
وبهذه النتيجة يحسم منتخب الأرجنتين المركز الثالث من بطولة كوبا أمريكا بينما يحصل منتخب تشيلي على المركز الرابع.
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