شكرا لقرائتكم خبر عن سعد آل مغني يكشف سبب خلافه مع إدارة النصر والان مع التفاصيل

كشف سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر، عن سبب وجود خلاف بينه وبين مجلس إدارة نادي النصر في الفترة الأخيرة.

تصريحات سعد آل مغني حوا ل خلافه مع إدارة النصر

وقال سعد آل مغني في تصريحات لبرنامج "في المرمى": سلمت مجلس جمهور النصر 10 هدايا أجهزة آي فون خلال إجتماعي مع الجمهور في مقر النادي، وغادرت اليوم التالي، تحدث معي السويكت قائلا: "أنا زعلان منك" لأنك قدمت هدايا أكثر مني لأنه منح ٣ أجهزة هواوي".

وأضاف: سبب مشكلتي مع ادارة النصر هي ١٠ أجهزة آي فون؟ لو كنت أعلم أنها ستسبب مشكلة كنت قدمت “مساويك” على الأقل كسبت منها أجر".

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وأنهى سعد آل مغني حديثه قائلا: "‏الإدارة الحالية ليس لهم رؤية واضحة، في النهار الحلافي رئيس السويكت لأنه يعمل بشركته الخاصة كمحامي، وليلا السويكت رئيس الحلافي في النادي، إلى الآن لا أعرف من رئيس النادي وكلاهما لا يملكون شخصية قوية".

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

ويستعد نادي النصر لمواجهة نادي الحزم غدا الجمعة 20 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي، برصيد 7 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها في الدوري حتى الآن.