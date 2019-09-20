شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

أسدل الستار مساء اليوم الخميس، على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي. أهم مباريات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي ولعبت اليوم 24 مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، جاء على رأسها لقاء مانشستر يونايتد واستانا، والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف، ومواجهة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت، والتي انتهت بانتصار الجانرز بثلاثية نظيفة، ومباراة روما وبلدية اسطنبول، وانتهت بفوز الذئاب بأربعة أهداف دون رد. نتائج مباريات اليوم من الدوري الأوروبي وجاءت نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي كالآتي: _ مانشستر يونايتد × استانا وانتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف. _ روما × بلدية اسطنبول وانتهت هذه المباراة بفوز روما برباعية نظيفة. _ إسبانيول × فرينكفاروزي فيما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. _ فولفسبورج × أولكساندريا وانتهت هذه المباراة بفوز فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف. _ بورتو × يانج بويز بينما انتهت هذه المباراة بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف. _ ولفرهامبتون × براج Advertisements وقد انتهت هذه المباراة بفوز براج بهدف نظيف. _ بشكتاش × سلوفان براتيسلافا وانتهت هذه المباراة بفوز سلوفان بأربعة أهداف مقابل هدفين. _ آيندهوفن × سبورتنج لشبونة وانتهت المباراة بفوز أيندهوفن بثلاثة أهداف مقابل هدفين. _ ستاد رين × سيلتك وقد انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. _ آينتراخت فرانكفورت × أرسنال وحقق أرسنال الفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ. _ خيتافي × طرابزون سبورت انتهت المباراة بفوز خيتافي في مباراته الأولى بالدوري الأوروبي بهدف نظيف. _ كاراباج اغدام × إشبيلية فيما انتهت هذه المباراة بفوز إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة. _ كلوج × لاتسيو وفاز كلوج.على لاتسيو في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف. رقم قياسي في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي وحققت الفرق اليوم رقم قياسي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، حيث سجلوا 75 هدف.

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