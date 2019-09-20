شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة النني.. بشكتاش يسقط برباعية في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

استطاع نادي سلوفان براتيسلافا أن يفوز على نظيره نادي بشكتاش شهير بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ملخص الشوط الأول بين بشكتاش وسلوفان

بدأ الشوط الأول بهدف مبكر من نادي سلوفان في الدقيقة 14 عن طريق ندراس سبورار وبعد ذلك ظهرت بعض المحاولات من لاعبي بشكتاش ليسجلوا هدف التعادل في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء سجلها آدم لياييتش بل وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 44 عن طريق فاسيل بوزهيكوف بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم بشكتاش بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

ملخص الشوط الثاني بين سلوفان وبشكتاش

وبدأ الشوط الثاني وكان فريق سلوفان هو الأكثر سيطرة وخطورة أمام تراجع كبير في أداء بشكتاش وفي الدقيقة 58 سجل سبورار الهدف الثاني لفريق سلوفان ليستمر الفريق في تشكيل خطورة ويسجل هدفه الثالث في الدقيقة 93 عن طريق مارين ثم سجل هدفه الرابع في الدقيقة 94 عن طريق محمد رسلاله لينتهي اللقاء بفوز سلوفان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة يحصل فريق سلوفان على أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري الأوروبي ليتصدر ترتيب المجموعة الحادية عشر من مجموعات البطولة بينما يظل بشكتاش بدون نقاط في المركز الرابع.