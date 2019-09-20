بمشاركة النني.. بشكتاش يسقط برباعية في الدوري الأوروبي

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استطاع نادي سلوفان براتيسلافا أن يفوز على نظيره نادي بشكتاش شهير بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
ملخص الشوط الأول بين بشكتاش وسلوفان
بدأ الشوط الأول بهدف مبكر من نادي سلوفان في الدقيقة 14 عن طريق ندراس سبورار وبعد ذلك ظهرت بعض المحاولات من لاعبي بشكتاش ليسجلوا هدف التعادل في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء سجلها آدم لياييتش بل وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 44 عن طريق فاسيل بوزهيكوف بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم بشكتاش بهدفين مقابل هدف.
ملخص الشوط الثاني بين سلوفان وبشكتاش
وبدأ الشوط الثاني وكان فريق سلوفان هو الأكثر سيطرة وخطورة أمام تراجع كبير في أداء بشكتاش وفي الدقيقة 58 سجل سبورار الهدف الثاني لفريق سلوفان ليستمر الفريق في تشكيل خطورة ويسجل هدفه الثالث في الدقيقة 93 عن طريق مارين ثم سجل هدفه الرابع في الدقيقة 94 عن طريق محمد رسلاله لينتهي اللقاء بفوز سلوفان بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وبهذه النتيجة يحصل فريق سلوفان على أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري الأوروبي ليتصدر ترتيب المجموعة الحادية عشر من مجموعات البطولة بينما يظل بشكتاش بدون نقاط في المركز الرابع.
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