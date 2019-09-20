شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحقق فوظ مستحق على استانا بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

استطاع نادي مانشستر يونايتد أن يفوز على نظيره نادي استانا بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ملخص الشوط الأول بين مانشستر يونايتد واستانا

بدأ الشوط الأول وكان نادي مانشستر يونايتد مسيطر على الكرة بشكل كبير حيث شكل الفريق خطورة كبيرة على مرمى استانا وسط بعض المحاولات من فريق استانا ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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ملخص الشوط الثاني بين استانا ومانشستر يونايتد

وبدأ الشوط الثاني وكان اليونايتد لا يزال هو الأكثر سيطرة وخطورة مع محاولات استانا وفي الدقيقة 73 سجل مانشستر يونايتد هدفه الأول عن طريق ماسون جرينوود ليبدأ كلا الفريقين في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى بعضهم البعض ولكن دون تسجيل أي أهداف أخرى لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري الأوروبي ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية عشر بينما يظل استانا بدون نقاط في المركز الرابع.