شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يستمر في السقوط ويصل للتعادل الثالث له في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الشباب ونظيره نادي ضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي. الشباب يستمر في تحقيق الأرقام السلبية ويعتبر تعادل الشباب اليوم الخميس أمام ضمك هو التعادل الثالث له في الدوري المحلي هذا الموسم من أصل أربع مباربات فقط خاضها حتى الآن. إحصائيات نادي الشباب هذا الموسم بالدوري السعودي Advertisements خاض الشباب أربع مباريات فب الدوري فاز في مباراة واحدة أمام نادي الفتح بهدفين مقابل هدف. فيما تعادل الشباب في ثلاث مباريات بالدوري أمام الفيصلي بنتيجة 0-0 والنصر بنفس النتيجة وأمام ضمك بهدف لكل فريق. وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي الشباب إلى 6 نقاط في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي. مباراة الشباب القادمة في الدوري السعودي ويستعد نادي الشباب لمواجهة نادي الاتحاد يوم الجمعة القادم 27 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

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