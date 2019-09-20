شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للنصر يسمح لثنائ الفريق بالعودة إلى التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل

سمح الجهاز الطبي لنادي النصر للثنائي يحيى الشهر ومختار علي لاعبا الفريق بالعودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى بشكل طبيعي.

إصابة ثنائي النصر وغيابهم عن الفريق

وكان الثنائي يحيى الشهر ومختار علي يعانيان من إصابة أبعدتهم عن المشاركة مع النصر لفترة طويلة ولكنهم تعافوا منها وأصبحا جاهزان للمشاركة مع الفريق في المباريات.

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موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

ويستعد نادي النصر لمواجهة نادي الحزم غدا الجمعة 20 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها في الدوري حتى الآن.