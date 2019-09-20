شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي ينفي أنباء تحديد موعد السوبر الإفريقي ببن الزمالك والترجي والان مع التفاصيل

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس بالرد على الأنباء المنتشرة حول تحديد موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي بين نادي الزمالك المصري بطل الكونفدرالية ونادي الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

الكاف ينفي تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي

ونفى الاتحاد الإفريقي الأنباء التي انتشرت حول تحديد موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي مؤكدا أنه سيتم تحديد كل شئ في وقت لاحق.

Advertisements

مرتضى منصور يحدد موعد مباراة السوبر الإفريقي

وكان مرتضى منصور قد قال منذ عدة أيام في تصريحات صحفية أن مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم 23 من أكتوبر المقبل، مشددًا على أن المباراة ستقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.

بيان الاتحاد الإفريقي بخصوص تحديد موعد مباراة السوبر

ونشر الكاف نفي لانباء تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي على حسابه الرسمي على "تويتر" جاء نصه كالآتي: "‏التقارير المنتشرة عن موعد ومكان إقامة كأس توتال للسوبر الإفريقي غير صحيحة على الإطلاق، التفاصيل والمكان والموعد الرسمي سيتم إعلانه عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور تحديده رسميا".