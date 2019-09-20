شكرا لقرائتكم خبر عن نجمي الأهلي يغيبان عن قائمة الفريق ضد الزمالك بكأس السوبر المصري والان مع التفاصيل

أعلن رينيه فايلر مدرب نادي الأهلي المصري قائمة الفريق الرسمية ضد نادي الزمالك التي ستخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

غياب ثنائي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك بكأس السوبر

وشهدت فائمة الأهلي غياب كل من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بسبب الإصابة و أيمن أشرف مدافه الفريق لحصوله على طرد خلال مباراة ببراميدز بكأس مصر.

قائمة الأهلي ضد الزمالك بكأس السوبر المصري:

حراس المرمى : شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي.

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خط الدفاع : أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، محمود وحيد، ، علي معلول، أيمن أشرف، حسين السيد.

خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، جيرالدو، واليو ديانج.

خط الهجوم :مروان محسن، صلاح محسن.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي بكأس السوبر المصري

وستلعب مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري المصري، والزمالك بطل كأس مصر، غدا الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.