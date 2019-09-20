شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رضا عبدالعال عن اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق لاعب الكرة المصري السابق والمحلل الرياضي، رضا عبدالعال، على اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب الفراعنة، الخميس، معتبرا أن «الكرة الآن في ملعبه».
وأعلن اتحاد الكرة المصري، الخميس، تعيين حسام البدري خلفا للمكسيكي خافيير أغيري، الذي أقيل من منصبه في يوليو الماضي بعد الخروج من دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.
وقال رضا عبدالعال لـ«سكاي نيوز عربية»: «يبقى البدري خيارا أفضل من إيهاب جلال، إذ كانت ستحل كارثة إذا تم اختيار الأخير لتدريب المنتخب».
وأشار عبدالعال إلى أن البدري حاز على بطولات وعمل تحت ضغط، مضيفا: «الكرة الآن في ملعب البدري، فمن خلال المباريات الأولى التي سيخوضها سيحدد ما إذا كانت الجماهير ستدعمه أم لا، ففي حال حقق انتصارات فسيدعمه الجميع بالتأكيد، أما في حال خسر المباراتين الأولى والثانية فستبدأ المطالبات بإقالته».
وتعليقا على المخاوف التي أعرب عنها بعض مشجعي منتخب مصر بشأن الفترة التدريبية المثيرة للجدل التي أمضاها البدري في النادي الأهلي، قال عبدالعال: «نحن نبدأ عهدا جديدا الآن، فلنركز على المستقبل ونرى كيف سيجمع اللاعبين وما هي اختياراته، وكيفية انسجام الفريق معه. النتائج هي التي ستتحدث عنه».
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