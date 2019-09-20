كل ماتريد معرفته عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019...

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جدة - عمرو شويل كل ماتريد معرفته عن مباراة السوبر اليوم الجمعة 20-9-2019 ، تقام مباراة السوبر بين الأهلي "بطل الدوري" ضد الزمالك "بطل الكأس" في السابعة مساء الجمعة على إستاد برج العرب ، في مباراة قوية بين الفريقين كونها تحظى بندية وإثارة من جانب الفريقين وتشهد منافسة من نوع خاص ويصعب التوقع بنتيجتها مبكراً.

مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019



يدخل الأهلي مباراة الغد بحثا عن لقب السوبر الـ11 في مشاركته رقم 13 بأحدث بطولات الكرة المصرية والتي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001.

ويسعى الأهلي إلى تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا لبطولة السوبر المحلي بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب .

مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019

يقترب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلى من قيادة هجوم فريقه اليوم ويُفاضل الجهاز الفني للأهلى بين صلاح محسن وزميله مروان محسن لكى يقود أحدهما الهجوم الأحمر فى ظل غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأساسي ،الذي لازال يعاني من إصابة على مستوى الركبة، الأمر الذي تسبب فى استبعاده من المباراة. مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019

قائمة الأهلي .. حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي. الدفاع :محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد. الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي وأليوديانج ، الهجوم :ومروان محسن و صلاح محسن. مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019

حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على مشاهدة عدد من التسجيلات لمباريات الزمالك، حرصًا منه على التعرف بشكل أفضل على أبرز تحركات لاعبى الأبيض والجمل التكتيكة التى ينفذوها فى الملعب، من أجل الاعتماد عليها فى خطته لمباراة اليوم، لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض، حيث يسعى المدير الفنى السويسرى للفوز بالمباراة والتتويج باللقب، لاسيما وأنها ستكون البطولة الأولى التى يتوج بها بعدما تسلم المهمة رسميًا فى مباراة الفريق السابقة أمام كانو سبورت، وبهذا يكون أكبر دافع له لبداية مشواره مع القلعة الحمراء. Advertisements مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 ويفقد الأهلى فى مباراة القمة مدافعه أيمن أشرف، بعدما تعرض للإيقاف لطرده فى مباراة الأحمر أمام بيراميدز فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى هُزم خلالها فريقه بهدف دون رد، ليودع منافسات الكأس مبكرًا، فيما سيغيب أيضًا سعد سمير، وكريم نيدفيد، عن قائمة الأحمر فى المباراة لتعرضهما للإصابة وعدم جاهزيتهما قبل المباراة، حيث من المتوقع أن يدفع السويسرى فايلر بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان، فى الوسط، وصلاح محسن، فى الهجوم. مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019 يخوض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، المباراة بهدف مواصلة الصحوة المحلية له مع الفريق بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة من أجل إحراز اللقب الثانى على التوالى له مع القلعة البيضاء، وتوجيه ضربة للمنافس التقليدى قبل بداية الموسم الجديد، لذا حذر المدير الفنى الصربى لاعبى الأبيض من أى تهاون خلال المباراة بعدما شهدت المباراة الأخيرة عددًا من الأخطاء خاصة فى خط الدفاع والوسط تسببت فى هزيمة الفريق أمام بطل السنغال، وهو الذى لن يسمح ميتشو بتكراره خلال قمة الليلة. مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019

ينوى ميتشو إجراء عدد من التعديلات على تشكيل الزمالك فى مباراة الأهلى، وعلى رأسها إعادة المغربى أشرف بن شرقى، للتشكيل الأساسى بعد استبعاده من قائمة الأبيض فى المباراة الماضية ومشاركة محمد عنتر بدلاً منه، حيث يُعد بن شرقى من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى الصربى منذ توليه مهمة قيادة الفريق، وذلك فى ظل حالة التألق للاعب المغربى منذ انضمامه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، كما يدرس ميتشو إعادة عبد الله جمعة للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر على حساب محمد عبدالشافى لزيادة الفاعلية الهجومية فى تلك الجبهة، لذا من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للأبيض بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وشيكابالا أو محمد أوناجم ويوسف أوباما فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20-9-2019

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الحافز عند لاعبيه أكبر من الأهلى للفوز بلقب السوبر الذى يجمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الحافز عند لاعبى الزمالك أكبر من الأهلى لإسعاد الجماهير".

تابع مرتضى منصور :" بطولة السوبر مهمة بالنسبة للأهلي، لأنه لو خسرها يبقى خسر كل البطولات السنة دي ، ومهمة لينا أننا هناخد 5 من 6 بطولات".