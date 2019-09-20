شكرا لقرائتكم شروط جديدة من الجبلاية للمشاركة في السوبر المحلي .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد حددت شروط المشاركة فى كأس السوبر المصري للموسم الجديد 2019 – 2020 وهي أن تكون بين بطل الدوري و بطل كأس مصر.

كما حددت اللجنة فى الشروط الخاصة بالمسابقة أنه فى حالة فوز فريق واحد بالدوري و كأس مصر ، فسيكون لقاء السوبر بين أول الدوري و ثاني كأس مصر .

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وتضمنت الشروط أن يكون اتحاد الكرة بالتنسيق مع الشركة الراعية هي المسئولة عن تحديد الملعب المستضيف لبطولة السوبر المصري وليس أي من الناديين أطراف المباراة ، إلى جانب إلتزام الناديين بالحقوق التسويقية و الرعاية الخاصة بالمباراة وفى حالة المخالفة يتم توقيع غرامة مالية على النادي المخالف.

ويشهد السوبر المصري تواجد 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية