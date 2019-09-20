شكرا لقرائتكم المقاصة يطير إلى أسوان لضربة بداية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يخوض الفريق مبارياته في الموسم الجديد علي ستاد السلام في الدور الأول بناء علي تعليمات الأمن واتحاد الكرة خاصة وأن الإصلاحات لم تكتمل في ملعبه بالفيوم علي ان يلعب به بداية من مباريات الدور الثاني.
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