شكرا لقرائتكم المقاصة يطير إلى أسوان لضربة بداية الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه اليوم فريق الكرة بنادى مصر المقاصة إلى محافظة أسوان ، استعداد لمواجهة أسوان على ملعبه فى المباراة المحدد لها الأحد المقبل في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الممتاز

وكان الجهاز الفني للمقاصة قد منح اللاعبين راحة سلبية الأربعاء الماضي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته أمس بصورة طبيعية على الملعب الفرعى بالدفاع الجوى استعدادا لضربة البداية أمام أسوان .

يذكر أن الفريق قد شارك في دورة الجونة الودية وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد، حيث حصل المقاصة على المركز الثالث في الدورة الودية بعد الخسارة أمام الجونة والفوز على أسوان بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مبارياته في الموسم الجديد علي ستاد السلام في الدور الأول بناء علي تعليمات الأمن واتحاد الكرة خاصة وأن الإصلاحات لم تكتمل في ملعبه بالفيوم علي ان يلعب به بداية من مباريات الدور الثاني.