شكرا لقرائتكم صراع مصري خالص بسان فرانسيسكو للاسكواش وظهور خاص لنور الشربيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق بطولة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 24 سبتمبر الجاري وحتى 30 من نفس الشهر، حيث يمثل مصر في هذه البطولة 10 لاعبين بمنافسات الرجال والسيدات، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وذلك في البطولة الثانية في الموسم 2019/2020 للاسكواش، حيث كانت بطولة الصين المفتوحة هي البطولة الأولى في هذا الموسم والتي توج بها الثنائي المصري محمد الشوربجي عقب تغلبه في النهائي على مواطنه علي فرج ونور الطيب التي تغلبت على المصنفة الأولى رنيم الوليلي.

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كما تظهر البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم في الموسم الماضي والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش للمرة الأولى خلال الموسم الجديد في هذه البطولة، فيما يغيب علي فرج المصنف الأول عالمياً عن المشاركة في سان فرانسيسكو.

وجاءت قائمة المصريين في منافسات الرجال كالتالي: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مصطفى عسل، كريم علي فتحي. بينما في منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي، نور الشربيني، نور الطيب، مريم متولي، سلمى هاني.