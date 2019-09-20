شكرا لقرائتكم صراع مصري خالص بسان فرانسيسكو للاسكواش وظهور خاص لنور الشربيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تظهر البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم في الموسم الماضي والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش للمرة الأولى خلال الموسم الجديد في هذه البطولة، فيما يغيب علي فرج المصنف الأول عالمياً عن المشاركة في سان فرانسيسكو.
وجاءت قائمة المصريين في منافسات الرجال كالتالي: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مصطفى عسل، كريم علي فتحي. بينما في منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي، نور الشربيني، نور الطيب، مريم متولي، سلمى هاني.
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