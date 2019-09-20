صلاح محسن يقود هجوم الأهلى فى مواجهة الزمالك بالسوبر المحلي...

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جدة - عمرو شويل يقترب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلى من قيادة هجوم فريقه فى مواجهة الزمالك الليلة، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالاسكندرية والتي تأتي على كأس السوبر المحلي. ويُفاضل الجهاز الفني للأهلى بين صلاح محسن وزميله مروان محسن لكى يقود أحدهما الهجوم الأحمر فى ظل غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأساسي ،الذي لازال يعاني من إصابة على مستوى الركبة، الأمر الذي تسبب فى استبعاده من المباراة. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي. Advertisements الدفاع :محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد. الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي وأليوديانج . الهجوم :ومروان محسن و صلاح محسن. واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الانضباط بتغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حال خروجه عن النص خلال أو أثناء أو بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر، وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

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