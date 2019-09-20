شكرا لقرائتكم تعرف على حكام الأسبوع الأول للدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السبت 21 سبتمبر - الجيش والمقاولون: محمد يوسف واحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل -الجونة والاسماعيلي: ابراهيم نور واحمد توفيق وممدوح مصطفي ومحمود دسوقي - بيراميدز وانبي: محمد معروف ويوسف البساطي واحمد لطفي ووليد عبد الرازق الاحد ٢٢ سبتمبر - اسوان والمقاصة: سعيد حمزة وعمر فتحي واسامة عبد اللطيف واحمد جمال Advertisements - الانتاج واف س مصر: احمد حمدي واحمد عطية ومحمود رضا ومحمد التابعي الغازي - دجلة وطنطا: محمود بسيوني ومحمد عبد المجيد واحمد الفار واحمد عبدالله - المصري والحدود: طارق مجدي شريف عبدالله ورجب محمد ووائل فرحان ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام بقية تعيينات الأسبوع الأول لاحقا.

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