من يربح قلوب الجماهير.. شهادة ميلاد مصطفى محمد وصلاح محسن في السوبر

الموجز



تنافس كبير ظهر على الساحة الكروية خلال اليومين الماضيين بين نجمي منتخب الشباب صلاح محسن، مهاجم الأهلى ومصطفي محمد نجم الزمالك الصاعد بقوة، من أجل التربع على قلوب الجماهير وحجز مقعده ليصبح مهاجم مصر الأول.

المباراة التي تقام في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب برج العرب تعتبر هامة جدا بالنسبة للفريق، فالزمالك يريد أن يواصل تألقه مع المدير الفني الصربي الجديد ميتشو ويحقق ثالث بطولاته هذا العام بعدما فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقة، وبطولة كأس مصر، والأهلي يريد بداية تاريخ جديد تحت قيادة رينيه فايلر المدرب الجديد للمارد الأحمر.

ويدخل كلا المدربين اللقاء وفي جعبتهم العديد من الأسلحة القادرين على صناعة الفارق، ومن بين تلك الأسلحة برز مهاجمان شابان نجحوا في تسليط الضوء عليهم رغم قلة فرصهم في المشاركة.

مصطفى محمد

اللاعب صاحب الـ21 عاما، العائد للزمالك من الإعارة لصفوف طلائع الجيش رغم صغر سنه ألا أنه استطاع إحراج كل من عمر السعيد والمغربي خالد بو طيب بتألقه اللافت للنظر تحت قيادة الصربي ميتشو.

وشارك اللاعب مع الزمالك في 5 مباريات منذ قدومه لنادي الزمالك، اثنين منهم كبديل ونجح في تسجيل 5 أهداف، ثلاثة في مرمى ديكاداها الصومالي ذهابا وإيابا، وهدفا في مرمى الاتحاد السكندري أهدى به التأهل للزمالك للمباراة النهائية، وأخيرا سجل هدف الأبيض الوحيد أمام نادي جينراسيون السنغالي في لقاء الذهاب والذي انتهى بهزيمة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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ولم يستطع كلا المهاجمين عمر السعيد وخالد بو طيب تحقيق تلك الأرقام طوال مسيرتهم مع نادي الزمالك.

صلاح محسن

اللاعب الذي انتقل إلى صفوف النادي الأهلي قادما من نادي إنبي في صفقة كانت هي الأغلى في تاريخ اللاعبين المصريين، حيث انتقل للمارد الأحمر مقابل 40 مليون جنيه، بدأ هو الآخر في الظهور واللمعان في الفترة الأخيرة.

ولم يكن يشارك محسن مع النادي الأهلي في فترة الأوروجياني مارتن لاسارتي بسبب الإصابة، ومن ثم الاعتماد الكامل للاسارتي على كل من مروان محسن ووليد أزارو.

ومنذ رحيل لاسارتي عن الفريق وبدأ اللاعب يدخل في المشاركة مع الفريق بشكل تدريجي في عهد محمد يوسف ومن ثم رينييه فايلر، حيث نجح اللاعب في آخر مباراتين في تسجيل ثلاثة أهداف.

حيث سجل اللاعب هدفين في مرمى أطلع بره خلال مباراة الإياب من الدور التمهيدي من بطولة دوري أفريقيا، وسجل هدفا أيضا في لقاء الأهلي البديل مع كانو سبورت عندما حل بديلا في اللقاء الذي أُقيم ضمن منافسات لقاءات الذهاب من دور الـ16 من دوري الأبطال.

وجاء تألق صلاح محسن في ظل ابتعاد مروان محسن عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق، والعقم التهديفي الذي يعاني منه اللاعب المغربي وليد أزارو، وإضاعته للكثير من الفرص السهلة أمام المرمى.