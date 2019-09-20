رضا عبد العال عن تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر: "الكرة الآن في ملعبه"

علّق لاعب الأهلى والزمالك والمحلل الرياضي، رضا عبد العال، على اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب الفراعنة، الخميس، معتبرا أن "الكرة الآن في ملعبه".

وأعلن اتحاد الكرة المصري، الخميس، تعيين حسام البدري خلفا للمكسيكي خافيير أغيري، الذي أقيل من منصبه في يوليو الماضي بعد الخروج من دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

وقال رضا عبد العال لموقع "سكاي نيوز عربية": "يبقى البدري خيارا أفضل من إيهاب جلال، إذ كانت ستحل كارثة إذا تم اختيار الأخير لتدريب المنتخب".

وأشار عبد العال إلى أن البدري حاز على بطولات وعمل تحت ضغط، مضيفا: "الكرة الآن في ملعب البدري، فمن خلال المباريات الأولى التي سيخوضها سيحدد ما إذا كانت الجماهير ستدعمه أم لا، ففي حال حقق انتصارات فسيدعمه الجميع بالتأكيد، أما في حال خسر المباراتين الأولى والثانية فستبدأ المطالبات بإقالته".

وتعليقا على المخاوف التي أعرب عنها بعض مشجعي منتخب مصر بشأن الفترة التدريبية المثيرة للجدل التي أمضاها البدري في النادي الأهلي، قال عبد العال: "نحن نبدأ عهدا جديدا الآن، فلنركز على المستقبل ونرى كيف سيجمع اللاعبين وما هي اختياراته، وكيفية انسجام الفريق معه. النتائج هي التي ستتحدث عنه".

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ولدى سؤاله عما إذا كان من المنصف تقييم المدرب عقب أول مباراتين فقط، أجاب عبد العال بالإيجاب، مبررا ذلك بالقول: "سيبدأ البدري مبارياته بالتأكيد مع الفرق الضعيفة، وستزداد خطورة الفرق تدريجيا، لذا فمن غير الطبيعي أن يخسر منتخب الفراعنة أول مباراتين أمام الفرق الضعيفة!".

يذكر أن آخر منصب تولاه البدري، مدرب الأهلي السابق، كان رئاسة إدارة الكرة في نادي "بيراميدز" المنافس في الدوري المحلي.

وقاد البدري الأهلي 3 مرات، آخرها بين عامي 2016 و2018، وحقق مع النادي 3 ألقاب للدوري المحلي، ولقب كأس مصر، والسوبر الأفريقي مرة واحدة، والسوبر المحلي 3 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، ولقب الدوري السوداني مرة واحدة مع المريخ.

كما سبق له قيادة منتخب مصر الأولمبي عام 2015، لكنه لم ينجح في قيادته إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية عام 2016.