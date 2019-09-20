بعد تعديل موعد السوبر.. تعرف على الممنوع والمسموح وطريقك لمدرجات برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يصطدم الأهلي بطل الدوري بمنافسه التقليدي الزمالك بطل كأس مصر على كأس السوبر المصري.

ويحتضن المباراة ستاد الجيش بمنطقة برج العرب بالاسكندرية في حضور 10 ألاف متفرج مناصفة بين الناديين.

وقرر اتحاد الكرة تقدم موعد المباراة لتقام في الساعة السابعة مساءًا بدلاً من الثامنة وهو ما أدى لتغيير فى التعليمات الأمنية التى أرسلت للناديين.

وتقرر فتح بوابات ستاد برج العرب من الساعة الثانية ظهراً على أن يتم إغلاقها الساعة السادسة مساءًا.

وحددت الجهات الأمنية خط سير الجماهير وأماكن الدخول للمدرجات كالتالي:

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ووفقاً للتعليمات الأمنية فقائمة الممنوع والمسموح كالتالي:

- محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، شماريخ، الآلات الحادة والمدببة، وأجهزة التسخين ومصادر الاشتعال، مواد سريعة الاشتعال، عبوات الغاز المضغوطة.

- أقلام الليزر، الصفارات، الاسبراي، الباور بانك ، علب الكبريت، العصى الخشبية للأعلام، الولاعات، شواحن التليفونات المحمولة، التليفون المحمول المغلق.

- زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، شرائح لحام الأسلاك.

- ويسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.