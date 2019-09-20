تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يصطدم الأهلي بطل الدوري بمنافسه التقليدي الزمالك بطل الكأس فى السابعة من مساء اليوم الجمعة على كأس السوبر المصري. ويحتضن المباراة ستاد الجيش بمنطقة برج العرب بالاسكندرية في حضور 10 ألاف متفرج مناصفة بين الناديين. وأعلنت قناتي "أون سبورت" و"النيل للرياضة" نقل المباراة التي يبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الساعة السادسة مساءاً. Advertisements وأسندت أون سبورت إلى المعلق الرياضي حاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة فيما يعلق مدحت شلبي على المواجهة في قناة النيل للرياضة. الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر تقديم موعد المباراة لتقام الساعة السابعة مساء بدل من الثامنة. اقرأ أيضا قمة السوبر.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك قمة السوبر.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

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