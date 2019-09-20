قمة السوبر.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الصربي ميتشو على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والتي تحمل النسخة رقم 16 في تاريخ البطولة.

ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية قمة السوبر 2018 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس مساء اليوم الجمعة وسط حضور 10 آلاف متفرج.

واستعاد ميتشو أسلحته في الخط الهجومي للفريق بعدما استبعد الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا والمغربي أشرف بنشرقي من مواجهة جينارسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

ويمثل شيكابالا وبنشرقي القوة الضاربة في هجوم الزمالك بعدما ساهم الثنائي بشكل كبير في التتويج بلقب كأس مصر أمام بيراميدز والعبور إلى دور الـ32 في دوري الأبطال على حساب ديكاداها الصومالي.

وسيلعب شيكابالا أساسيا في مواجهة الأهلي بدلا من محمد عنتر، وبنشرقي بدلا عبدالله جمعة الذي بدأ المباراة الأخيرة كجناح، على أن يعود لشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد عبدالشافي.

وسيعتمد ميتشو في مركز رأس الحربة على المهاجم الشاب مصطفى محمد، العائد للزمالك بعد فترتي إعارة، بدلا من عمر السعيد، في ظل عدم جاهزية المهاجم المغربي خالد بوطيب بعد تعافيه من الإصابة.

التغييرات ستطول أيضا مركز حراسة المرمى، إذ سيعود محمد عواد لحماية عرين الزمالك بدلا من محمد أبو جبل، الذي شارك في المباراة التي خسرها فريقه (2-1) أمام بطل السنغال يوم السبت الماضي.

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ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

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